"Теперь наша раздевалка чистая". Галактионов отреагировал на интервью Тикнизяна

Фото: ФК "Локомотив"

Наша команда двигается в правильном направлении. Мы начали проветривать нашу раздевалку. Теперь она абсолютно чистая и здоровая, - передаёт слова тренера "СЭ"

Тикнизян покинул московский клуб летом 2025 года и перешёл в "Црвену Звезду". Ранее сообщалось о напряжённых отношениях между игроком и тренером.По словам Галактионова, он сознательно не стал смотреть интервью полностью, отметив, что подобные публикации появляются накануне матчей и негативно влияют на атмосферу внутри команды.- Сейчас очень сложные перепады погоды. Так что надо аккуратно к этому относиться.Тикнизян выступал за железнодорожников с 2021 года. Сейчас он играет в составе "Црвены Звезды".