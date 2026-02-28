Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо Мх
2 - 1 2 1
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

"Теперь наша раздевалка чистая". Галактионов отреагировал на интервью Тикнизяна

Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал интервью бывшего защитника команды Наира Тикнизяна, в котором футболист высказал претензии в адрес специалиста.
Фото: ФК "Локомотив"
Тикнизян покинул московский клуб летом 2025 года и перешёл в "Црвену Звезду". Ранее сообщалось о напряжённых отношениях между игроком и тренером.

По словам Галактионова, он сознательно не стал смотреть интервью полностью, отметив, что подобные публикации появляются накануне матчей и негативно влияют на атмосферу внутри команды.

- Сейчас очень сложные перепады погоды. Так что надо аккуратно к этому относиться.

Наша команда двигается в правильном направлении. Мы начали проветривать нашу раздевалку. Теперь она абсолютно чистая и здоровая, - передаёт слова тренера "СЭ".

Тикнизян выступал за железнодорожников с 2021 года. Сейчас он играет в составе "Црвены Звезды".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится