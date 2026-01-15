Евсеев прокомментировал свое назначение в "Динамо" Мх

Предыдущим клубом Вадима Валентиновича был новороссийский "Черноморец".
"Я всю свою жизнь в профессии, с детства занимался футболом, живу им. Получил повышение в классе. Раньше я был в другой команде в другой лиге, значит, хорошо работал", — отметил Евсеев в беседе с "Матч ТВ".
По итогам 18 туров махачкалинское "Динамо" с 15 очками располагается на 13 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
В 19 туре чемпионата России махачкалинцы сыграют дома с казанским "Рубином" (7-е место, 23 очка).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала