Евсеев прокомментировал свое назначение в "Динамо" Мх

Вадим Евсеев оценил свое назначение на пост главного тренера махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Предыдущим клубом Вадима Валентиновича был новороссийский "Черноморец".

"Я всю свою жизнь в профессии, с детства занимался футболом, живу им. Получил повышение в классе. Раньше я был в другой команде в другой лиге, значит, хорошо работал", — отметил Евсеев в беседе с "Матч ТВ".

По итогам 18 туров махачкалинское "Динамо" с 15 очками располагается на 13 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

В 19 туре чемпионата России махачкалинцы сыграют дома с казанским "Рубином" (7-е место, 23 очка).

