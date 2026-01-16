Семак рассказал о планах "Зенита" по товарищеским матчам зимой

Об этом сообщил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
- Запланировано два матча. В первой игре сыграем немножко, во втором матче - чуть-чуть больше. А больше игр будет уже на втором сборе. Будем и играть больше, и принимать участие в турнире, - сказал Семак.
По итогам первой половины сезона "сине-бело-голубые" занимают второе место в чемпионате, набрав 39 очков и отставая от "Краснодара" на один балл.
После зимней паузы "Зенит" начнет официальный календарь домашней игрой с "Балтикой" - матч пройдет 27 февраля и стартует в 19:30 по московскому времени.
Источник: телеграм-канал "Зенита"
Фото: ФК "Зенит"