Семак рассказал о планах "Зенита" по товарищеским матчам зимой

Зимняя подготовка "Зенита" начнется с ограниченной игровой программы: на первом сборе команда проведет два контрольных матча.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

- Запланировано два матча. В первой игре сыграем немножко, во втором матче - чуть-чуть больше. А больше игр будет уже на втором сборе. Будем и играть больше, и принимать участие в турнире, - сказал Семак.

По итогам первой половины сезона "сине-бело-голубые" занимают второе место в чемпионате, набрав 39 очков и отставая от "Краснодара" на один балл.

После зимней паузы "Зенит" начнет официальный календарь домашней игрой с "Балтикой" - матч пройдет 27 февраля и стартует в 19:30 по московскому времени.

Источник: телеграм-канал "Зенита"

