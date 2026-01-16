"Фламенго" требует от Жерсона около 6,8 млн евро - источник

Как сообщает ESPN Brasil, команда из Рио-де-Жанейро подала иск против бывшего полузащитника и компании, которая принадлежит отцу 28-летнего игрока. По информации источника, сумма требований составляет около 6,8 млн евро.
В основе конфликта - соглашение об имиджевых правах, которое действовало между "Фламенго" и футболистом. В контракте был прописан пункт: если одна из сторон прекращает договор, она должна выплатить оставшуюся сумму. Отмечается, что на момент перехода Жерсона в "Зенит" долг по этому соглашению оценивался примерно в 6,4 млн евро.
Хавбек перешел в "Зенит" в июле 2025 года за 25 млн евро, но провел в Петербурге всего полгода. Сейчас он принадлежит бразильскому "Крузейро".
Фото: ФК "Зенит"