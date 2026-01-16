"Джон Джон показал очень хороший футбол в Бразилии. Он стоит не меньше 18 миллионов. Поэтому понимаю, почему "Зенит" увеличил своё предложение с 15 миллионов евро до 20. Он очень хороший игрок, думаю, на крайнее предложение "РБ Брагантино" уже может согласиться. Максимальная цена на Джон Джона – 23 миллиона долларов. Больше он сейчас не стоит", - цитирует Барбозу Metaratings.
В завершившемся сезоне Джон Джон провел за "РБ Брагантино" во всех турнирах 51 матч и записал на свой счет 13 забитых мячей и 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего бразильца в 11 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" близок к приобретению Джона - по информации источников, российский клуб может заплатить за легионера около 20 миллионов евро. По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 набранными очками в своем активе.
"Больше он сейчас не стоит". Португальский агент рассказал, сколько за Джона может заплатить "Зенит"
Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о возможном переходе Джона Джона в "Зенит".
Фото: ФК "РБ Брагантино"