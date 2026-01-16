Недавно штаб команды пополнился Романом Шароновым и Юрием Жирковым, 23 декабря 2025 года главным тренером "Динамо" утвердили Ролана Гусева.
Паршивлюк выступал за московскую команду с 2019 по 2024 год, провел в ее составе 110 матчей, в которых забил один гол и отдал 8 результативных передач.
В июне 2024 года Сергей вошел в тренерский штаб "Динамо" во главе с чешским тренером Марцелом Личкой.
Паршивлюк покинул тренерский штаб "Динамо"
Московское "Динамо" объявило об уходе Сергея Паршивлюка из тренерского штаба бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва