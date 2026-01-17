Матчи Скрыть

"Бока Хуниорс" хочет от "Спартака" не менее 12 млн евро за Себальоса - источник

В "Бока Хуниорс" не впечатлились первым предложением "Спартака" по Эсекьелю Себальосу.
Фото: Getty Images
Как сообщает BolaVip, московский клуб был готов заплатить за крайнего нападающего 9 млн евро, но в Аргентине эту сумму сочли недостаточной и даже не стали обсуждать возможную сделку. "Бока" хочет получить за 23-летнего вингера как минимум 12 млн.

Отмечается, что красно-белые услышали позицию аргентинского клуба и теперь думают над тем, чтобы отправить улучшенное предложение.

Контракт футболиста с клубом действует до конца 2026 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 7 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится