"Бока Хуниорс" хочет от "Спартака" не менее 12 млн евро за Себальоса - источник

В "Бока Хуниорс" не впечатлились первым предложением " Спартака " по Эсекьелю Себальосу.

Фото: Getty Images

Как сообщает BolaVip, московский клуб был готов заплатить за крайнего нападающего 9 млн евро, но в Аргентине эту сумму сочли недостаточной и даже не стали обсуждать возможную сделку. "Бока" хочет получить за 23-летнего вингера как минимум 12 млн.



Отмечается, что красно-белые услышали позицию аргентинского клуба и теперь думают над тем, чтобы отправить улучшенное предложение.



Контракт футболиста с клубом действует до конца 2026 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 7 млн евро.