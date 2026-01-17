По информации журналиста Ивана Карпова в его телеграм-канале, московский клуб уже ведёт переговоры с аргентинцами и рассматривает 23-летнего футболиста как один из вариантов усиления флангов атаки для команды Фабио Челестини.
При этом, как отмечает источник, Себальос не входит в сферу интересов "Спартака".
Ранее в СМИ сообщалось, что красно-белые якобы предлагали за игрока 9 млн евро, однако "Бока" рассчитывает выручить минимум 12 млн и не готова снижать требования.
23-летнего аргентинского вингера хочет подписать ЦСКА, а не "Спартак" - журналист Карпов
ЦСКА проявляет интерес к вингеру "Бока Хуниорс" Эсекьелю Себальосу.
Фото: Getty Images