"Ахмат" завершает сделку по нападающему - источник

"Ахмат" может усилить атаку в это зимнее трансферное окно.

Фото: ФК "Ахмат"

По информации журналиста Себастьяна Хуртадо, грозненский клуб нацелен на подписание нападающего "Депортиво Пасто" Йошана Валуа.



Сообщается, что сумма сделки может составить около 1 миллиона евро, а переговоры уже находятся на финальной стадии. При этом колумбийский клуб, как утверждает источник, сохранит за собой 20% от возможной будущей перепродажи форварда.



В нынешнем сезоне Валуа провёл 20 матчей и забил 10 мячей.