Масалитин - о Саусе: нет гарантии, что он придёт и усилит ЦСКА

По мнению бывшего игрока "армейцев", команде нужен фланговый защитник современного типа - способный не только надёжно действовать сзади, но и давать качество в атаке.
- Нужен современный защитник, который будет хорошо играть в защите и приносить пользу впереди. Подключаться к атакам, выполнять передачи или замыкать. Нет гарантии, что он придёт и усилит. Для меня его цена завышена, - передаёт слова эксперта "Советский спорт".
Ранее сообщалось, что ЦСКА продолжает переговоры с "Балтикой" по трансферу 22-летнего футболиста. При этом также отмечалось, что сам Саусь заинтересован в смене команды.
ЦСКА с 36 баллами в активе идёт на четвёртой строчке в чемпионате. В первом матче после перерыва "армейцы" в гостях сыграют против "Ахмата".