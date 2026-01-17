Матчи Скрыть

Масалитин - о Саусе: нет гарантии, что он придёт и усилит ЦСКА

Валерий Масалитин, в прошлом игрок ЦСКА, высказался о возможном переходе Владислава Сауся из "Балтики" в московский клуб.
Фото: ФК "Балтика"
По мнению бывшего игрока "армейцев", команде нужен фланговый защитник современного типа - способный не только надёжно действовать сзади, но и давать качество в атаке.

- Нужен современный защитник, который будет хорошо играть в защите и приносить пользу впереди. Подключаться к атакам, выполнять передачи или замыкать. Нет гарантии, что он придёт и усилит. Для меня его цена завышена, - передаёт слова эксперта "Советский спорт".

Ранее сообщалось, что ЦСКА продолжает переговоры с "Балтикой" по трансферу 22-летнего футболиста. При этом также отмечалось, что сам Саусь заинтересован в смене команды.

ЦСКА с 36 баллами в активе идёт на четвёртой строчке в чемпионате. В первом матче после перерыва "армейцы" в гостях сыграют против "Ахмата".

