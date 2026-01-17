Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
15:30
Чэнду ЖунчэнНе начат
Нижний Новгород
16:00
ЧелябинскНе начат

Игонин - о "Зените": нужна новая кровь

Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин выразил мнение, что петербургскому клубу нужно сделать несколько приобретений в зимнее межсезонье.
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит" весной будет бороться за чемпионство, несмотря на то что в команде намечается перестройка. Нужна новая кровь, в этом нет ничего страшного. Есть время наиграть новых футболистов, - цитирует Игонина Metaratings.ru.

"Зенит" имеет в копилке 39 баллов и идёт вторым в чемпионате России, отставая от "Краснодара" на одно очко.

После возобновления сезона "сине-бело-голубые" на своей арене примут "Балтику", встреча пройдёт 27 февраля.

