"Игорь просто стоит на линии - это уже возрастное. Он уже сам должен определиться стоит ли ему продолжать карьеру или нет. Хорошая игра забывается быстро, а промахи остаются в памяти надолго. Я бы посоветовал ему закончить в этом году", - сказал Пономарев.
39-летний Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА и играет за основную команду с 2003 года. Контракт российского вратаря с "армейцами" истекает летом 2026 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 16 матчах за красно-синих во всех турнирах, включая Суперкубок России, в которых 4 раза отыграл на ноль и пропустил 15 мячей.
Источник: "Спорт день за днем"
Пономарев посоветовал Акинфееву закончить карьеру
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что вратарю "армейцев" Игорю Акинфееву пора завершить игровую карьеру.
Фото: ПФК ЦСКА