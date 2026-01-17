"Все бы этого хотели. Но в любом случае это будет решение Артема. Думаю, Дзюба примет лучшее решение", – приводит слова Бистровича "РБ Спорт".
Артем Дзюба играет в составе "Акрона" с осени 2024 года. Его трудовое соглашение с клубом истекает в конце текущего сезона. В нынешнем розыгрыше 37-летний футболист вышел на поле в 16-ти матчах, в которых записал на свой счет 5 голов и оформил 4 ассиста.
"Акрон" завершил первую часть сезона на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Заурбека Тедеева 21 очко после 18-ти туров. Первый матч после зимнего перерыва тольяттинцы проведут с "Оренбургом". Встреча 19-го тура РПЛ состоится 28 февраля.
Бистрович: в "Акроне" все бы хотели, чтобы Дзюба остался
Хорватский полузащитник "Акрона" Кристиян Бистрович ответил, хочет ли он, чтобы нападающий Артем Дзюба остался в команде после завершения контракта.
Фото: ФК "Акрон"