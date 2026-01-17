Агент Барбоза: трансфер Джона – хорошая альтернатива Жерсону

"Джон Джон — очень перспективный и талантливый футболист. Его трансфер — хорошая альтернатива ушедшему Жерсону. Правда, трансфер Жерсона тоже сначала выглядел выигрышным для "Зенита", но потом он не смог адаптироваться в команде. Так что Джон Джон тоже может не адаптироваться — это сложный процесс, никогда не угадаешь, как будет", — приводит слова Барбозы "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Джон Джон может перейти в "Зенит" за 20 миллионов евро. В предыдущем сезоне бразильский футболист принял участие в 51 матче, где забил 13 голов и оформил 11 ассистов. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника оценивается в 11 миллионов евро. Действующее трудовое соглашение игрока с "РБ Бригантино" рассчитано до конца сезона-2028/29.
В январе "Зенит" продал бразильского полузащитника Жерсона в "Крузейро". Футболист выступал за сине-бело-голубых с лета 2025 года.
Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможном трансфере полузащитника "Ред Булл Брагантино" Джона Джона в "Зенит".
