Как сообщает журналист Пипе Сиерра в социальных сетях, петербуржцы согласовали с бразильским "Атлетико Минейро" условия трансфера форварда. "Атлетико Минейро" достиг договорённости с "Зенитом" по сделке, а также согласовал контракт с 28-летним футболистом.
Официальное объявление о завершении перехода ожидается в ближайшие часы. Отмечается, что в борьбе за нападающего бразильский клуб сумел опередить мексиканский "Монтеррей".
Кассьерра играет за сине-бело-голубых с лета 2022 года.
"Атлетико Минейро" договорился с "Зенитом" по переходу Кассьерры - источник
Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра в ближайшее время может сменить клуб.
Фото: ФК "Зенит"