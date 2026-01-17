Матчи Скрыть

"Атлетико Минейро" договорился с "Зенитом" по переходу Кассьерры - источник

Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра в ближайшее время может сменить клуб.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает журналист Пипе Сиерра в социальных сетях, петербуржцы согласовали с бразильским "Атлетико Минейро" условия трансфера форварда. "Атлетико Минейро" достиг договорённости с "Зенитом" по сделке, а также согласовал контракт с 28-летним футболистом.

Официальное объявление о завершении перехода ожидается в ближайшие часы. Отмечается, что в борьбе за нападающего бразильский клуб сумел опередить мексиканский "Монтеррей".

Кассьерра играет за сине-бело-голубых с лета 2022 года.

Опубликовал:
