"Я очень плохо отношусь к тому, что болельщики "Локомотива" обвиняют Баринова в предательстве. Если они так все знают хорошо, пусть платят ему зарплату. По моему мнению, они должны наоборот плакать из-за того, что капитан уходит. И вопросы нужно задавать руководству железнодорожников, а не игроку. Клуб вел какую-то странную игру, а Дмитрий почувствовал, что не получит условия, которые хочет", — приводит слова Смородской "РБ Спорт".
13 января стало известно, что Дмитрий Баринов покинул "Локомотив" и перешел в ЦСКА. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. В составе армейцев он будет выступать под номером 6.
Баринов является воспитанником академии красно-зеленых и провел всю карьеру в "Локомотиве". С 2019 года полузащитник был капитаном команды. На его счету 274 матча, в которых забил 13 голов и отдал 27 результативных передач. Вместе с железнодорожниками Баринов стал чемпионом России, а также трехкратным обладателем Кубка страны.
Смородская отреагировала на критику болельщиков "Локо" в адрес Баринова
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала переход полузащитника команды Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"