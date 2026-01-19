Экс-форвард бело-голубых считает, что в таком решении нет ничего неожиданного, а для Жиркова это хороший шанс начать тренерский путь на серьёзном уровне.
- А что плохого в назначении Жиркова в "Динамо"? Не боги горшки обжигают... Жирков обладает гигантским опытом игрока. И в работе с тренером Шароновым он узнает очень многое, - цитирует Дядюна Metaratings.ru.
После 18 туров РПЛ "Динамо" идёт на 10-й строчке, набрав 21 очко.
Дядюн отреагировал назначение Жиркова в тренерский штаб "Динамо"
Владимир Дядюн прокомментировал перестановки в тренерском штабе "Динамо", где к команде Ролана Гусева присоединились Юрий Жирков и Роман Шаронов.
Фото: ФК "Динамо"