Динамо Мх
2 - 0 2 0
ИМТЗавершен
Оренбург
4 - 1 4 1
СурханЗавершен

Дядюн отреагировал назначение Жиркова в тренерский штаб "Динамо"

Владимир Дядюн прокомментировал перестановки в тренерском штабе "Динамо", где к команде Ролана Гусева присоединились Юрий Жирков и Роман Шаронов.
Фото: ФК "Динамо"
Экс-форвард бело-голубых считает, что в таком решении нет ничего неожиданного, а для Жиркова это хороший шанс начать тренерский путь на серьёзном уровне.

- А что плохого в назначении Жиркова в "Динамо"? Не боги горшки обжигают... Жирков обладает гигантским опытом игрока. И в работе с тренером Шароновым он узнает очень многое, - цитирует Дядюна Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ "Динамо" идёт на 10-й строчке, набрав 21 очко.

