Главный тренер тульского "Арсенала" дал комментарий после поражения от "Локомотива"

"К сожалению, наш путь в Кубке закончен.
Возможно, нам не хватило домашнего стадиона для шага в следующую стадию Кубка", - цитирует Гунько официальный сайт клуба.
Сегодня, 5 марта, "Локомотив" одолел тульский "Арсенал" в четвертьфинальном матче Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "железнодорожников". Голами в составе москвичей отличились Евгений Морозов и Артем Карпукас. За "Арсенал" забил Кирилл Большаков. На 84-й минуте Алексей Батраков ("Локомотив") не реализовал пенальти.