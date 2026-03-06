Матчи Скрыть

Арсенал Тула
1 - 2 1 2
ЛокомотивЗавершен
Динамо
5 - 2 5 2
СпартакЗавершен

Главный тренер тульского "Арсенала" дал комментарий после поражения от "Локомотива"

Главный тренер тульского "Арсенала" Дмитрий Гунько высказался о поражении от "Локомотива" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Фото: ПФК "Арсенал" Тула
Матч проходил на стадионе "Арена Химки".

"К сожалению, наш путь в Кубке закончен.
Возможно, нам не хватило домашнего стадиона для шага в следующую стадию Кубка", - цитирует Гунько официальный сайт клуба.


Сегодня, 5 марта, "Локомотив" одолел тульский "Арсенал" в четвертьфинальном матче Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "железнодорожников". Голами в составе москвичей отличились Евгений Морозов и Артем Карпукас. За "Арсенал" забил Кирилл Большаков. На 84-й минуте Алексей Батраков ("Локомотив") не реализовал пенальти.

