Корнеев: Гонду усилит ЦСКА, а Дивеев далеко не идеален в обороне

"На мой взгляд, больше выиграл ЦСКА, так как заполучил очень качественного нападающего. Считаю, Лусиано сможет вернуться на свой уровень, потому что у Челестини будет постоянно играть. Уверен, для армейцев это усиление. Дивеев же далеко не идеален в обороне. Особенно это стало заметно после ухода Роши. Кроме того, Игорь нередко травмируется", - цитирует Корнеева "СЭ".
В январе текущего года ЦСКА и петербургский "Зенит" совершили обмен - состав красно-синих пополнил форвард Лусиано Гонду, к сине-бело-голубым присоединился центральный защитник Игорь Дивеев.
Гонду в текущем сезоне провел за команду Сергея Семака во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи. Форвард заключил контракт с "армейцами" до лета 2030 года.
На счету Игоря Дивеева в нынешнем сезоне 19 матчей за ЦСКА во всех турнирах и три забитых мяча. Игрок сборной России подписал контракт с петербуржцами до июня 2029 года.