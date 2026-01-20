Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
18:30
БрюггеНе начат
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

Корнеев: Гонду усилит ЦСКА, а Дивеев далеко не идеален в обороне

Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев прокомментировал обмен Лусиано Гонду на Игоря Дивеева.
Фото: ФК "Зенит"
"На мой взгляд, больше выиграл ЦСКА, так как заполучил очень качественного нападающего. Считаю, Лусиано сможет вернуться на свой уровень, потому что у Челестини будет постоянно играть. Уверен, для армейцев это усиление. Дивеев же далеко не идеален в обороне. Особенно это стало заметно после ухода Роши. Кроме того, Игорь нередко травмируется", - цитирует Корнеева "СЭ".

В январе текущего года ЦСКА и петербургский "Зенит" совершили обмен - состав красно-синих пополнил форвард Лусиано Гонду, к сине-бело-голубым присоединился центральный защитник Игорь Дивеев.

Гонду в текущем сезоне провел за команду Сергея Семака во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи. Форвард заключил контракт с "армейцами" до лета 2030 года.

На счету Игоря Дивеева в нынешнем сезоне 19 матчей за ЦСКА во всех турнирах и три забитых мяча. Игрок сборной России подписал контракт с петербуржцами до июня 2029 года.

