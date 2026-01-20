Терехин - о Баринове в ЦСКА: финансовая сторона сыграла свою роль

"Здесь, конечно, финансовая сторона сыграла свою роль. По возрасту это последний большой контракт для него. Поэтому, думаю, он хотел заработать. Это нормальное явление для футболистов. "Локомотив", возможно, не дал такую сумму, а ЦСКА предложил. Я не осуждаю его за это. Век футболистов короток, поэтому почему нет?" - цитирует Терехина "Матч ТВ".
Дмитрий Баринов перешел из московского "Локомотива" в ЦСКА в январе текущего года за 2 миллиона евро и заключил контракт до лета 2029 года. Ранее полузащитник отказался продлевать контракт с "железнодорожниками", который истекал по окончании текущего сезона.
На счету Баринова 274 матча в составе "красно-зеленых", а также 13 забитых мячей и 27 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 9 миллионов евро, футболист провел 23 матча в составе национальной команды России.
Экс-игрок "Локомотива" Олег Терехин высказался о переходе Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА