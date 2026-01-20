Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
18:30
БрюггеНе начат
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

Терехин - о Баринове в ЦСКА: финансовая сторона сыграла свою роль

Экс-игрок "Локомотива" Олег Терехин высказался о переходе Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Здесь, конечно, финансовая сторона сыграла свою роль. По возрасту это последний большой контракт для него. Поэтому, думаю, он хотел заработать. Это нормальное явление для футболистов. "Локомотив", возможно, не дал такую сумму, а ЦСКА предложил. Я не осуждаю его за это. Век футболистов короток, поэтому почему нет?" - цитирует Терехина "Матч ТВ".

Дмитрий Баринов перешел из московского "Локомотива" в ЦСКА в январе текущего года за 2 миллиона евро и заключил контракт до лета 2029 года. Ранее полузащитник отказался продлевать контракт с "железнодорожниками", который истекал по окончании текущего сезона.

На счету Баринова 274 матча в составе "красно-зеленых", а также 13 забитых мячей и 27 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 9 миллионов евро, футболист провел 23 матча в составе национальной команды России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится