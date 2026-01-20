"Понимаю, что у "Спартака" атакующий стиль со зрелищным футболом. Мы сделаем все, чтобы осчастливить болельщиков игрой на поле. С другой стороны, "Спартак" в этом сезоне не так часто играл на ноль. Нам надо понять, почему это происходило", - сказал наставник "Матч ТВ".
5 января 2026 года пресс-служба "Спартака" объявила о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера команды. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.
На данный момент московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.
Карседо ответил, в какой футбол готовится играть "Спартак"
Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо рассказал, какой стиль футбола будет у команды.
Фото: ФК "Спартак"