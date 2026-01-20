Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
18:30
БрюггеНе начат
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

Карседо ответил, в какой футбол готовится играть "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо рассказал, какой стиль футбола будет у команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Понимаю, что у "Спартака" атакующий стиль со зрелищным футболом. Мы сделаем все, чтобы осчастливить болельщиков игрой на поле. С другой стороны, "Спартак" в этом сезоне не так часто играл на ноль. Нам надо понять, почему это происходило", - сказал наставник "Матч ТВ".

5 января 2026 года пресс-служба "Спартака" объявила о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера команды. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.

На данный момент московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.

