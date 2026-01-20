Полузащитник опубликовал совместную фотографию в свой Telegram-канал.
Дмитрий Баринов стал игроком московского ЦСКА 13 января 2026 года. Соглашение с опорным полузащитником рассчитано до конца июня 2029 года.
На данный момент "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 18-ти матчах.
"Я никогда не устану выставлять". Круговой поделился совместным фото с Бариновым
Футболист ЦСКА Данил Круговой поделился совместной фотографией с Дмитрием Бариновым.
Фото: ФК ЦСКА