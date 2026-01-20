Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
18:30
БрюггеНе начат
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

"Я никогда не устану выставлять". Круговой поделился совместным фото с Бариновым

Футболист ЦСКА Данил Круговой поделился совместной фотографией с Дмитрием Бариновым.
Фото: ФК ЦСКА
Полузащитник опубликовал совместную фотографию в свой Telegram-канал.



Дмитрий Баринов стал игроком московского ЦСКА 13 января 2026 года. Соглашение с опорным полузащитником рассчитано до конца июня 2029 года.

На данный момент "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 18-ти матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится