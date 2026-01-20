"Уход Кассьерры - определённо проблема для "Зенита". Кто может заменить? Из русских сейчас номер один - Воробьёв, он бы реально мог усилить команду. Но я не верю в этот трансфер, поэтому, скорее всего, приедет легионер", - сказал Гасилин "Советскому спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что Матео Кассьерра может перейти в бразильский "Атлетико Минейро".
Дмитрий Воробьев выступает в составе "Локомотива" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 21 матч, забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.
Экс-игрок "Зенита" назвал форварда, который может заменить Кассьерру
Фото: ФК "Локомотив"