Кайрат
0 - 0 0 0
Брюгге1 тайм
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Экс-игрок "Зенита" назвал форварда, который может заменить Кассьерру

Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин рассказал, кто может заменить Матео Кассерру в случае его ухода.
Фото: ФК "Локомотив"
"Уход Кассьерры - определённо проблема для "Зенита". Кто может заменить? Из русских сейчас номер один - Воробьёв, он бы реально мог усилить команду. Но я не верю в этот трансфер, поэтому, скорее всего, приедет легионер", - сказал Гасилин "Советскому спорту".

Ранее в СМИ появилась информация, что Матео Кассьерра может перейти в бразильский "Атлетико Минейро".

Дмитрий Воробьев выступает в составе "Локомотива" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 21 матч, забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

