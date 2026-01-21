Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
12:00
ТюменьНе начат
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Семшов - о "Зените": стоит ждать от клуба топовых покупок уже зимой

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов оценил кадровые изменения в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
Он высказался о переходе Лусиано Гонду в ЦСКА, а также о возможной продаже Матео Кассьерры.

- После их ухода шансы "Зенита" на чемпионство не снижаются. Все продажи были взвешенными. При этом мы знаем, что "Зенит" часто делает топ-трансферы. Продажа двух звёзд говорит о том, что уже в скором времени от клуба нужно ждать суперсделку на вход, - передаёт слова Семшова Metaratings.ru.

Ранее в СМИ сообщалось, что Кассьерра в скором времени станет игроком "Атлетико Минейро". Отмечалось, что клуб с берегов Невы выручит с продажи футболиста порядка 10 миллионов евро.

"Зенит" с 39 баллами в активе идёт вторым в чемпионате России. В первом матче после возобновления турнира "сине-бело-голубые" на своей арене примут "Балтику", поединок запланирован на 27 февраля.

