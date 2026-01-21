Семшов - о "Зените": стоит ждать от клуба топовых покупок уже зимой

Он высказался о переходе Лусиано Гонду в ЦСКА, а также о возможной продаже Матео Кассьерры.
- После их ухода шансы "Зенита" на чемпионство не снижаются. Все продажи были взвешенными. При этом мы знаем, что "Зенит" часто делает топ-трансферы. Продажа двух звёзд говорит о том, что уже в скором времени от клуба нужно ждать суперсделку на вход, - передаёт слова Семшова Metaratings.ru.
Ранее в СМИ сообщалось, что Кассьерра в скором времени станет игроком "Атлетико Минейро". Отмечалось, что клуб с берегов Невы выручит с продажи футболиста порядка 10 миллионов евро.
"Зенит" с 39 баллами в активе идёт вторым в чемпионате России. В первом матче после возобновления турнира "сине-бело-голубые" на своей арене примут "Балтику", поединок запланирован на 27 февраля.
Фото: ФК "Зенит"