Дьяков убежден, что Бабаев выиграл от того, что не перешел в "Спартак"

СМИ сообщали, что Бабаевым интересуется "Спартак", но 14 января он подписал новое соглашение с "Динамо" до 30 июня 2030 года.
"Продление контракта с Бабаевым — хорошая новость для "Динамо", болельщиков и для самого Ульви. Когда ты еще толком не сделал себе имя и переходишь в другой клуб, где много иностранцев и поменялся тренер — это решение могло стать неправильным. Поэтому Бабаев принял абсолютно логичное решение и выиграл от того, что остался в "Динамо", — отметил Дьяков в беседе с Metaratings.
В первой части сезона 2025/2026 Ульви Бабаев провел за "Динамо" 15 матчей, в которых забил 5 мячей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 750 тыс. евро.