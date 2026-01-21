Матчи Скрыть

Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Дьяков убежден, что Бабаев выиграл от того, что не перешел в "Спартак"

Бывший защитник "Динамо" Виталий Дьяков прокомментировал продление контракта команды с нападающим бело-голубых Ульви Бабаевым.
Фото: ФК "Динамо" Москва
СМИ сообщали, что Бабаевым интересуется "Спартак", но 14 января он подписал новое соглашение с "Динамо" до 30 июня 2030 года.

"Продление контракта с Бабаевым — хорошая новость для "Динамо", болельщиков и для самого Ульви. Когда ты еще толком не сделал себе имя и переходишь в другой клуб, где много иностранцев и поменялся тренер — это решение могло стать неправильным. Поэтому Бабаев принял абсолютно логичное решение и выиграл от того, что остался в "Динамо", — отметил Дьяков в беседе с Metaratings.

В первой части сезона 2025/2026 Ульви Бабаев провел за "Динамо" 15 матчей, в которых забил 5 мячей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 750 тыс. евро.

