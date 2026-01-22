Морозов: "Спартак" будет выше ЦСКА по итогам сезона

"Уверен, что "Спартак" будет выше ЦСКА по итогам сезона. Пришёл новый тренер, часто из-за этого происходит, что команда улучшает результаты, футболисты его воспринимают, а это влияет на результат. Плюс у ЦСКА ушёл Дивеев, а центральный защитник — это многое в команде, стержень", - цитирует Морозова "Советский Спорт".
По итогам 18 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе. ЦСКА занимает четвертое место в таблице с 36 баллами в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре очка.