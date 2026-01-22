Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
ЖелезничарНе начат
ЦСКА
16:00
АкронНе начат
Зенит
17:30
Шанхай ПортНе начат

Морозов: "Спартак" будет выше ЦСКА по итогам сезона

Бывший тренер "Спартака" Геннадий Морозов считает, что красно-белые опередят ЦСКА в турнирной таблице.
Фото: ФК "Спартак"
"Уверен, что "Спартак" будет выше ЦСКА по итогам сезона. Пришёл новый тренер, часто из-за этого происходит, что команда улучшает результаты, футболисты его воспринимают, а это влияет на результат. Плюс у ЦСКА ушёл Дивеев, а центральный защитник — это многое в команде, стержень", - цитирует Морозова "Советский Спорт".

По итогам 18 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе. ЦСКА занимает четвертое место в таблице с 36 баллами в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре очка.

