"До этого были пенки в обороне". Силкин - о трансфере Рикардо в "Динамо"

"Динамо" нужно было усиливать линию обороны. Рикардо стоит целую кучу денег, поэтому клуб точно десять раз подумал перед покупкой. За такие деньги иностранцы должны играть. Надо на него посмотреть в игре, много голов забивается из центральной оси. Нужно понять, с кем он будет играть в паре, найти с ним взаимопонимание. До этого же были пенки в обороне, а это никуда не годится", - цитирует Силкина "Советский Спорт".
Вчера, 21 января, московское "Динамо" объявило о переходе центрального защитника Давида Рикадро из бразильского "Ботафого", футболист заключил контракт с клубом до июня 2030 года. Сообщалось, что бело-голубые заплатили за переход игрока около 7 миллионов евро с учетом возможных бонусных выплат.
По итогам 18 сыгранных туров столичный клуб располагается на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе. В декабре бело-голубые объявили о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера, контракт со специалистом рассчитан до конца текущего сезона.
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал переход Давида Рикардо в стан бело-голубых.
