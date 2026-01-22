"Знает, что такое "Спартак". Титов - о назначении Карседо на пост главного тренера красно-белых

"Карседо работал с Эмери, знает, что такое "Спартак". За эти 14 лет он набрался опыта, есть амбиции, наработки. Приехал со своим тренерским штабом, но сразу скажу — очень хорошо, что оставили Вадима Романова. Есть человек, который может подсказать. Честно, для меня Карседо — загадка", - цитирует Титова "СЭ".
В январе текущего года московский "Спартак" объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера. Ранее специалист занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а также на протяжении нескольких лет был помощником Унаи Эмери в ряде европейских клубов и в стане красно-белых.
По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.
Фото: ФК "Спартак"