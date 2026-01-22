Матчи Скрыть

Голенков: было ощущение, что Карпин настроен ко мне негативно

Форвард "Ростова" Егор Голенков признался, что чувствовал к себе негативное отношение со стороны экс-тренера южан Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"
— Не было ощущения, что Валерий Георгиевич немного негативно по отношению к вам настроен?

— Было такое ощущение, да. А сейчас по фигу. Переболел уже, - цитирует Голенкова "РБ Спорт".

В текущем сезоне Егор Голенков провел за "Ростов" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи. Форвард не провел ни одного матча в составе национальной команды России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 2 миллиона евро. Контракт игрока с южанами рассчитан до конца 2026 года.

