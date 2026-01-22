Лещук: хотелось бы играть - раньше было понимание, что выхожу в Кубке России

"Хотелось бы играть. В концовке года было не очень понятно, когда буду играть, когда — нет. До этого было понимание, что играю в Кубке России, сейчас как?то не особо ясно", - цитирует Лещука "Матч ТВ".
В текущем сезоне Игорь Лещук провел за московское "Динамо" во всех турнирах семь матчей, пропустил 11 мячей и сохранил ворота "сухими" в двух встречах.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего голкипера в 600 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Голкипер "Динамо" Игорь Лещук поделился ожиданиями от второй части сезона.
Фото: ФК "Динамо"