"Спартак" купил полузащитника "Балтики" - источник

Футболист "Балтики" Владислав Саусь переходит в московский "Спартак".
Фото: ФК "Балтика"
По информации источника, сумма трансфера составила 350 миллионов рублей.

Владислав Саусь выступает в составе "Балтики" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне правый полузащитник провел за клуб 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллионов евро.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

