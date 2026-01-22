Глушаков высказался о возможном матче сборной России с Сенегалом

"Было бы супер, если бы такая большая команда сыграла с нами. В перспективе сборная Сенегала могла бы стать самым сильным соперником для России за последнее время. Польза? Польза одна - это хороший спарринг-партнёр и проверка сил сборной России", - сказал Глушаков "Советскому спорту".
Ранее президент Федерации футбола Сенегала Абдулайе Фаль заявил о возможности проведения товарищеского матча против России. 19 января сенегальцы стали обладателями Кубка африканских наций.
На данный момент национальная команда России располагается на 33 строчке в рейтинге сборных ФИФА. Сенегал находится на 19 месте.
Бывший игрок сборной России Денис Глушаков высказался о возможном матче национальной команды против Сенегала.
Фото: РФС