Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
ЖелезничарНе начат
ЦСКА
16:00
АкронНе начат
Зенит
17:30
Шанхай ПортНе начат

Глушаков высказался о возможном матче сборной России с Сенегалом

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков высказался о возможном матче национальной команды против Сенегала.
Фото: РФС
"Было бы супер, если бы такая большая команда сыграла с нами. В перспективе сборная Сенегала могла бы стать самым сильным соперником для России за последнее время. Польза? Польза одна - это хороший спарринг-партнёр и проверка сил сборной России", - сказал Глушаков "Советскому спорту".

Ранее президент Федерации футбола Сенегала Абдулайе Фаль заявил о возможности проведения товарищеского матча против России. 19 января сенегальцы стали обладателями Кубка африканских наций.

На данный момент национальная команда России располагается на 33 строчке в рейтинге сборных ФИФА. Сенегал находится на 19 месте.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится