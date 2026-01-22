Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
ЖелезничарНе начат
ЦСКА
16:00
АкронНе начат
Зенит
17:30
Шанхай ПортНе начат

Титов: "Спартак" должен брать Кубок России

Бывший игрок "Спартака" Егор Титов высказался о текущем составе команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Сегодня погоду делают иностранцы. Нет россиян уровня Павлюченко или Дзюбы в их лучшие годы. Но по составу "Спартак" должен быть, как минимум, в тройке. Были провальные матчи, но я оптимист, верю, что Кубок мы должны брать. Хотя бы постараться", - сказал Титов "Спорт-Экспресс".

На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Красно-белые одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.

Следующий матч "Спартака" в Кубке России состоится 5 марта против московского "Динамо" в рамках полуфинала Пути РПЛ.

