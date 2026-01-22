"Сегодня погоду делают иностранцы. Нет россиян уровня Павлюченко или Дзюбы в их лучшие годы. Но по составу "Спартак" должен быть, как минимум, в тройке. Были провальные матчи, но я оптимист, верю, что Кубок мы должны брать. Хотя бы постараться", - сказал Титов "Спорт-Экспресс".
На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Красно-белые одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.
Следующий матч "Спартака" в Кубке России состоится 5 марта против московского "Динамо" в рамках полуфинала Пути РПЛ.
Титов: "Спартак" должен брать Кубок России
Бывший игрок "Спартака" Егор Титов высказался о текущем составе команды.
Фото: ФК "Спартак"