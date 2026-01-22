По информации источника, махачкалинский клуб хочет получить за полузащитника 300 миллионов рублей.
Ранее в СМИ сообщалось, что игрок "Балтики" Виталий Саусь переходит в московский "Спартак".
Темиркан Сундуков выступает в составе "Динамо" с июля 2022 года. В текущем сезоне левый полузащитник провел за клуб 24 матча, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
Стало известно, кого хочет подписать "Балтика" на замену Саусю - источник
"Балтика" заинтересована в игроке махачкалинского "Динамо" Темиркане Сундукове.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала