Легионер "Краснодара" не хочет уходить из клуба, не смотря на статус запасного

Агент футболиста "Краснодара" Густаво Фуртадо Оливера Гудель высказался о ситуации с игровым временем вингера.
Фото: ФК "Краснодар"
"Он вообще не хочет уходить. Совсем. Густаво всем доволен, подписал контракт на четыре года. То, что думает тренер, это его личное мнение. Клуб доволен, это процесс. Тренеры временные", - сказал Гудель Sport24.

Густаво Фуртадо выступает в составе "Краснодара" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб левый вингер провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.

