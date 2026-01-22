"Спартаку" интересен нападающий "Локомотива" - источник

По информации источника, итоговое решение будет зависеть от динамики восстановления игрока от травмы, полученной в сентябре на тренировке юношеской сборной России. Вадима Ракова рассматривают как альтернативу Тео Бонгонда.
Российский футболист выступает за самарские "Крылья Советов" на правах аренды из "Локомотива". В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 11 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Соглашение игрока с "железнодорожниками" рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость нападающего по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.
"Спартак" сохраняет интерес с игроку "Локомотива" Вадиму Ракову.
