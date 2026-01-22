Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
ЖелезничарНе начат
ЦСКА
16:00
АкронНе начат
Зенит
17:30
Шанхай ПортНе начат

"Спартаку" интересен нападающий "Локомотива" - источник

"Спартак" сохраняет интерес с игроку "Локомотива" Вадиму Ракову.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, итоговое решение будет зависеть от динамики восстановления игрока от травмы, полученной в сентябре на тренировке юношеской сборной России. Вадима Ракова рассматривают как альтернативу Тео Бонгонда.

Российский футболист выступает за самарские "Крылья Советов" на правах аренды из "Локомотива". В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 11 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Соглашение игрока с "железнодорожниками" рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость нападающего по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится