Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
ЖелезничарНе начат
ЦСКА
16:00
АкронНе начат
Зенит
17:30
Шанхай ПортНе начат

Агент Сауся сообщил о переговорах со "Спартаком"

Агент игрока "Балтики" Владислава Сауся Андрей Талаев высказался о переговорах со "Спартаком".
Фото: ФК "Балтика"
"Переговоры идут", - сказал Талаев "Спорт-Экспресс".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Балтика" приняла предложение "Спартака" о трансфере футболиста за 350 миллионов рублей.

Владислав Саусь выступает в составе калининградского клуба с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за команду полузащитник провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Соглашение игрока рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллионов евро.

