Агент Сауся сообщил о переговорах со "Спартаком"

"Переговоры идут", - сказал Талаев "Спорт-Экспресс".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Балтика" приняла предложение "Спартака" о трансфере футболиста за 350 миллионов рублей.
Владислав Саусь выступает в составе калининградского клуба с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за команду полузащитник провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Соглашение игрока рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллионов евро.