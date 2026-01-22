По версии следствия, он организовал и оплатил убийство директора юридической фирмы "Инюрконсалт", советника министра путей сообщения РФ Александра Фоминова в 2002 году.
Сергей Липатов занимал должность председателя совета директоров московского "Локомотива" с 2002 по 2010 год. Также он являлся председателем совета директором "Транстелекома" и совладельцем Межтрастбанка.
Источник: TACC
Экс-председатель "Локомотива" признал вину по делу о заказных убийствах
Бывший председатель совета директоров московского "Локомотива" Сергей Липатов признал вину по делу о заказных убийствах.
Сергей Липатов (слева) и Рашид Рахимов. Фото: Global Look Press