Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
ЖелезничарНе начат
ЦСКА
16:00
АкронНе начат
Зенит
17:30
Шанхай ПортНе начат

Экс-председатель "Локомотива" признал вину по делу о заказных убийствах

Бывший председатель совета директоров московского "Локомотива" Сергей Липатов признал вину по делу о заказных убийствах.
Сергей Липатов (слева) и Рашид Рахимов. Фото: Global Look Press
По версии следствия, он организовал и оплатил убийство директора юридической фирмы "Инюрконсалт", советника министра путей сообщения РФ Александра Фоминова в 2002 году.

Сергей Липатов занимал должность председателя совета директоров московского "Локомотива" с 2002 по 2010 год. Также он являлся председателем совета директором "Транстелекома" и совладельцем Межтрастбанка.

Источник: TACC

