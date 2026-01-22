Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
ЖелезничарНе начат
ЦСКА
16:00
АкронНе начат
Зенит
17:30
Шанхай ПортНе начат

Агент игрока "Локо": с удовольствием переговорили бы со "Спартаком"

Агент игрока "Локомотива" Владимир Кузьмичев высказался о возможном интересе "Спартака".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"И у нас контактов не было со "Спартаком" по Вадиму, и насколько я владею информацией, в клуб тоже никто не обращался. Но если у "Спартака" действительно есть интерес, это приятно, и мы с удовольствием переговорили бы с ними", - сказал Кузьмичев "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что московскому "Спартаку" интересен российский нападающий. Красно-белые хотят приобрести его вместо Тео Бонгонда.

На данный момент Вадим Раков выступает в составе самарских "Крыльях Советов" на правах аренды из "Локомотива". В текущем сезоне правый вингер провел за клуб 11 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится