Агент игрока "Локо": с удовольствием переговорили бы со "Спартаком"

"И у нас контактов не было со "Спартаком" по Вадиму, и насколько я владею информацией, в клуб тоже никто не обращался. Но если у "Спартака" действительно есть интерес, это приятно, и мы с удовольствием переговорили бы с ними", - сказал Кузьмичев "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что московскому "Спартаку" интересен российский нападающий. Красно-белые хотят приобрести его вместо Тео Бонгонда.
На данный момент Вадим Раков выступает в составе самарских "Крыльях Советов" на правах аренды из "Локомотива". В текущем сезоне правый вингер провел за клуб 11 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.
