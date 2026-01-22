Гендиректор "Динамо": рассчитываем на Гусева в долгосрочной перспективе

"Мы неоднократно подтверждали, что Гусев обладает большим потенциалом. Мы на него рассчитываем - в том числе и в долгосрочной перспективе. Все назначения в его тренерский штаб были нами совместно согласованы", - предает слова Пивоварова "Чемпионат".
Ролан Гусев был назначен главным тренером московского "Динамо" 23 декабря 2025 года. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2026 года. В текущем сезоне под его руководством бело-голубые провели 4 матча, одержали 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.
На данный момент московский клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах.
Фото: ФК "Динамо"