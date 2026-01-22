Газзаев войдет в консультативный совет "Динамо"

"Газзаев многое выиграл, работал в "Динамо". Он настоящая легенда российского футбола. Поэтому по решению консультативного совета он войдёт в этот орган и поможет нам", - передает слова Пивоварова "Чемпионат".
Ранее в СМИ сообщалось, что Валерий Газзаев может стать генеральным директором или председателем совета директоров московского клуба.
В статусе игрока он провел за "Динамо" 237 матчей, забил 87 голов и отдал 9 голевых передач. Также Газзаев являлся главным тренером бело-голубых, под его руководством команда провела 140 игр, одержала 65 побед, 34 раза сыграла вничью и потерпела 41 поражение.
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил о должности Валерия Газзаева в клубе.
Фото: "Чемпионат"