Новичок "Динамо" объяснил, почему отказался от перехода в "Торино"

"Динамо" представило мне очень хороший спортивный проект. Это было очень важным для меня. Понимаю, что это великий клуб в России. "Торино" действительно хотел меня приобрести, но я выбрал "Динамо", - передает слова Рикардо "Чемпионат".
Бразильский футболист перешел в московское "Динамо" вчера, 21 января. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2030 года.
Ранее Давид Рикардо выступал в составе "Ботафого". Всего за клуб защитник провел 29 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.