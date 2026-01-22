Матчи Скрыть

Новичок "Динамо" объяснил, почему отказался от перехода в "Торино"

Новичок "Динамо" Давид Рикардо высказался о переходе в клуб.
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" представило мне очень хороший спортивный проект. Это было очень важным для меня. Понимаю, что это великий клуб в России. "Торино" действительно хотел меня приобрести, но я выбрал "Динамо", - передает слова Рикардо "Чемпионат".

Бразильский футболист перешел в московское "Динамо" вчера, 21 января. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2030 года.

Ранее Давид Рикардо выступал в составе "Ботафого". Всего за клуб защитник провел 29 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.

