"Каждая игра - это финал". Гусев о весенней части сезона для "Динамо"

"Для нас каждая игра - это финал. Те игроки, которые находятся в московском "Динамо", достойны большего и умеют больше. Мы хотим подняться максимально высоко. Будем выходить на каждый матч как на последний", - передает слова наставника "Чемпионат".
Ролан Гусев был назначен главным тренером московского "Динамо" 23 декабря 2025 года. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2026 года.
На данный момент московский клуб располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах.
Главный тренер "Динамо" Ролан Гусев высказался о весенней части сезона.
Фото: ФК "Динамо"