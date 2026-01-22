Матчи Скрыть

Черышев хочет завершить карьеру в РПЛ - источник

Денис Черышев хочет завершить карьеру в команде из РПЛ.
По информации источника, футболист готов присоединиться к клубу уже на этих зимних сборных. Есть вероятность, что Денис Черышев может завершить карьеру, если не найдет команду в ближайшее время.

Последним клубом игрока был греческий "Паниониос". Всего в составе команды левый вингер провел 24 матча, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. Трансферная стоимость российского футболиста по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 300 тысяч евро.

Источник: Telegram-канал Sport Baza

