По информации источника, футболист готов присоединиться к клубу уже на этих зимних сборных. Есть вероятность, что Денис Черышев может завершить карьеру, если не найдет команду в ближайшее время.
Последним клубом игрока был греческий "Паниониос". Всего в составе команды левый вингер провел 24 матча, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. Трансферная стоимость российского футболиста по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 300 тысяч евро.
Источник: Telegram-канал Sport Baza
Черышев хочет завершить карьеру в РПЛ - источник
Фото: ФК "Паниониос"