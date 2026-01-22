"Крылья Советов" хотят сохранить игрока "Спартака" Чернова - источник

По информации источника, игрок может подписать контракт с самарским клубом летом на правах свободного агента.
Ранее спортивный директор московского "Спартака" Франсис Кахигао заявил, что Никита Чернов не входит в планы команды.
Российский футболист выступает в составе "Крыльев Советов" на правах аренды. В текущем сезоне защитник провел за клуб 14 матчей и забил 1 гол. Соглашение игрока с красно-белыми действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость Чернова по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings
Фото: ФК "Крылья Советов"