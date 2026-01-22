Матчи Скрыть

"Крылья Советов" хотят сохранить игрока "Спартака" Чернова - источник

"Крылья Советов" планируют предложить полноценный контракт футболисту Никите Чернову.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, игрок может подписать контракт с самарским клубом летом на правах свободного агента.

Ранее спортивный директор московского "Спартака" Франсис Кахигао заявил, что Никита Чернов не входит в планы команды.

Российский футболист выступает в составе "Крыльев Советов" на правах аренды. В текущем сезоне защитник провел за клуб 14 матчей и забил 1 гол. Соглашение игрока с красно-белыми действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость Чернова по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings

