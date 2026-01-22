Вендел присоединился к "Зениту" на сборах - "СЭ"

Как сообщает источник, полузащитник "Зенита" Вендел присоединился к команде на сборах в Дохе.
Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал, что бразилец готов оплачивать штрафы за свои опоздания.
Напомним, сборы "Зенита" в Катаре стартовали 15 января.
В текущем сезоне Вендел принял участие в 16 матчах за петербуржцев в РПЛ и Кубке России, в которых записал на свой счет 1 забитый гол и 3 результативных паса.
Источник: "СЭ"
Фото: ФК "Зенит"