Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЖелезничарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
Акрон2 тайм
Зенит
1 - 0 1 0
Шанхай Порт1 тайм

Вендел присоединился к "Зениту" на сборах - "СЭ"

Бразилец прибыл в Катар.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, полузащитник "Зенита" Вендел присоединился к команде на сборах в Дохе.

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал, что бразилец готов оплачивать штрафы за свои опоздания.

Напомним, сборы "Зенита" в Катаре стартовали 15 января.

В текущем сезоне Вендел принял участие в 16 матчах за петербуржцев в РПЛ и Кубке России, в которых записал на свой счет 1 забитый гол и 3 результативных паса.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится