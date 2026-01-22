Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЖелезничарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
Акрон2 тайм
Зенит
1 - 0 1 0
Шанхай Порт1 тайм

Скопинцев будет оштрафован за отсутствие на сборе "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Ролан Гусев рассказал об отсутствующих игроках на сборах.
Фото: ФК "Динамо"
"Макаров тренируется с "Динамо-2", готовится там. Никаких разговоров с ним не было. Скопинцев будет оштрафован за отсутствие на сборе. Мы с ним на связи", - цитирует Гусева "РБ Спорт".

28-летний крайний защитник Дмитрий Скопинцев присоединился к "Динамо" в январе 2020 года. Трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2029 года. В нынешнем сезоне Скопинцев провел в составе бело-голубых 20 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.

