Агент Хлусевича отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из "Спартака"

Олег Мавренков, агент защитника "Спартака" Даниила Хлусевича, сообщил, что не ведет переговоры с другими клубами.
Фото: ФК "Спартак"
"На данном этапе мы ничего не рассматриваем от других клубов, сосредоточены на "Спартаке". Задача - играть в стартовом составе "Спартака". Ни с кем переговоры не ведем", - цитирует агента "Матч ТВ".

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что "Пари НН" заинтересован в услугах 24-летнего крайнего защитника.

Даниил Хлусевич играет за московский клуб с 2022 года. В этом сезоне футболист вышел на поле в 10 матчах чемпионата и Кубка России, в которых провел 521 игровую минуту и записал в свой актив один забитый мяч. Контракт игрока с красно-белыми истекает летом 2027-го.

