- Ребят, вы все помните точную дату окончания вашего загранпаспорта? Я, допустим, не помню. В каждом клубе есть определенные люди, которые контролируют данные процессы. Плюс ко всему история с паспортом и понимание всеобщее по ситуации возникло еще в конце декабря, месяц назад. Нет смысла сейчас разбираться, кто прав, кто виноват, почему паспорт делали целый месяц. Оснований для штрафа я лично никаких не вижу.
Ранее главный тренер московского "Динамо" Ролан Гусев заявил, что крайний защитник Дмитрий Скопинцев будет оштрафован за свое отсутствие на сборах команды.
Напомним, бело-голубые отправились в Дубай, где проведут подготовку ко второй части сезона, 14 января.
Скопинцев пополнил состав "Динамо" в начале 2020 года, перебравшись из "Краснодара". Действующий контракт 28-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2029 года. В текущем сезоне на счету игрока две результативные передачи в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и один забитый мяч в 7 играх Кубка России.
Источник: "Матч ТВ"
Представитель Скопинцева заявил, что не согласен со штрафом игрока
Агент защитника "Динамо" Дмитрия Скопинцева Алан Агузаров отреагировал на информацию, что игрок будет оштрафован за отсутствие на сборах команды.
