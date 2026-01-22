- ЦСКА предложил за Саласа не 8 миллионов, как об этом сообщают некоторые СМИ, а только 5. "Севилья" считает сумму в 5 миллионов маленькой. Кике является игроком сборной Испании до 21 года и футболистом стартового состава "Севильи". Он оценивается больше, чем в 5 миллионов евро.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА предложил 8 миллионов евро за центрального защитника "Севильи" Кике Саласа.
Салас является воспитанником "Севильи" и выступает за основную команду с 2023 года. Действующий контракт 23-летнего испанца с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 9 матчах Ла Лиги и 2 играх Кубка страны, в которых записал на свой счет один забитый гол. Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании U21 в 6 млн евро.
Источник: "СЭ"
В "Севилье" прокомментировали предложение ЦСКА по защитнику
В пресс-службе "Севильи" высказались о возможном трансфере защитника Кике Саласа в ЦСКА.
Фото: Getty Images